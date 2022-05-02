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Максим Галкин потерял все

Максим Галкин потерял все

Украинская ведущая рассказала, что у артиста Максима Галкина все отобрали. Если в самом начале Максим Галкин утверждал, что их поездка в Израиль носит временный характер, то теперь, по всей видимости, звезды планируют задержаться там надолго.

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