В 2024 году в Турцию съездили 6,7 млн россиян

С января по декабрь 2024 года Турцию посетили 6,7 млн россиян. Это на 6,3% больше, чем годом ранее, но еще не достигает рекордного турпотока в 7 млн приехавших граждан РФ, достигнутого в 2019 году, в субботу, 1 февраля, РБК со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции.