ДЖОКОВИЧ НЕ ВПЕРВЫЕ СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ КАРЬЕРУ. СПОРНЫЕ РЕШЕНИЯ БЫЛИ И ДО ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ

Идет 2022-й, а Новак Джокович – единственный из первой сотни АТР, кто не привился. Из-за этой позиции серба уже депортировали из Австралии, власти стран с «ТБШ» также не хотят пускать Ноле – 21-й мэйджор под вопросом.
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