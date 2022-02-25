Не только о футболе

853 подписчика

ДЖОКОВИЧ НЕ ВПЕРВЫЕ СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ КАРЬЕРУ. СПОРНЫЕ РЕШЕНИЯ БЫЛИ И ДО ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ

ДЖОКОВИЧ НЕ ВПЕРВЫЕ СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ КАРЬЕРУ. СПОРНЫЕ РЕШЕНИЯ БЫЛИ И ДО ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ

Идет 2022-й, а Новак Джокович – единственный из первой сотни АТР, кто не привился. Из-за этой позиции серба уже депортировали из Австралии, власти стран с «ТБШ» также не хотят пускать Ноле – 21-й мэйджор под вопросом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх