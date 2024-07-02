Антироссийская истерия в Литве вышла на новый уровень. Власти литовской столицы объявили изумленным горожанам, что пейзажи пригородов будут «украшены» стальными противотанковыми ежами и бетонными «зубами дракона».
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