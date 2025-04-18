МИД РФ объяснил смысл угроз Германии передать Киеву ракеты Taurus

Евросоюз угрожает передать немецкие ракеты Taurus Киеву, чтобы получить место за столом переговоров по украинскому урегулированию, заявил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
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