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Томаты, картофель и консервированный горох могут принести вред организму

Томаты, картофель и консервированный горох могут принести вред организму

Эксперты призвали к умеренности при употреблении в пищу овощей.Специалисты назвали овощи, которые могут негативно сказаться на организме человека при чрезмерном их употреблении.

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