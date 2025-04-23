Наркополицейские задержали участников организованной группы, которые привозили и сбывали в Рязани оптовые партии метадона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Московскому району города Рязани пресекли деятельность организованной группы, причастной к незаконному сбыту наркотического средства метадон на территории региона.