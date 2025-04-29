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Закон, порядок, государство

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Мотострелки "Южной" группировки войск на Северском направлении за ночь уничтожили три гексокоптера ВСУ

Мотострелки "Южной" группировки войск на Северском направлении за ночь уничтожили три гексокоптера ВСУ

Для уничтожения вражеских дронов, которые ВСУ применяют в основном в темное время суток, наши военнослужащие используют как дроны-перехватчики, так и штатное стрелковое вооружение, оборудованное приборами ночного видения.

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