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Россиян предупредили о схеме кражи денег через давление на родственников

Россиян предупредили о схеме кражи денег через давление на родственников

Злоумышленники стали атаковать целые семьи в России, пытаясь убедитьих перевести средства на свои счета под разными предлогами, сообщила пресс-служба ВТБ.

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