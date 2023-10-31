В Гатчине посетитель пивного магазина открыл стрельбу в ходе конфликта

Пострадавший получил стреляную рану наружной поверхности бедра. В понедельник вечером в дежурную часть от неизвестного поступило сообщение о том, что у бара «ГлавПиво» на улице Карла Маркса в Гатчине мужчина ранил в ногу посетителя.
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