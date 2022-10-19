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Житие несвятой Елены или серийная безнаказанность

Житие несвятой Елены или серийная безнаказанность

Великие мошенницы Дорис Пэйн, Ольга фон Штейн, Элизабет Бигли и, конечно же, Софья Блювштейн - знаменитая Золотая Ручка, имеют последовательниц, наверное, во всех странах мира.

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