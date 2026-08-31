Россиянам рассказали, в каких субъектах маткапитал можно потратить на покупку участка

Условия везде разные: где-то выплату дают только многодетным, где-то требуют, чтобы участок был строго под ИЖС, а где-то — чтобы семья жила в регионе определенное время Материнский капитал, выделяемый из федерального бюджета, предназначен исключительно для определенных целей.