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Россиянам рассказали, в каких субъектах маткапитал можно потратить на покупку участка

Россиянам рассказали, в каких субъектах маткапитал можно потратить на покупку участка

Условия везде разные: где-то выплату дают только многодетным, где-то требуют, чтобы участок был строго под ИЖС, а где-то — чтобы семья жила в регионе определенное время Материнский капитал, выделяемый из федерального бюджета, предназначен исключительно для определенных целей.

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