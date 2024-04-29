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Журнал о бизнесе и инвестициях

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FT узнал о планах ЕС проверить Meta из-за публикаций с дезинформацией

ЕС намерен начать расследование в отношении Meta (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) из-за опасений, что компания недостаточно эффективно «противодействует дезинформации из России и других стран».

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