FT узнал о планах ЕС проверить Meta из-за публикаций с дезинформацией

ЕС намерен начать расследование в отношении Meta (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) из-за опасений, что компания недостаточно эффективно «противодействует дезинформации из России и других стран».
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