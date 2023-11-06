Война на два фронта: Израиль вынужден вести боевые действия и на севере, и на юге

Израиль наносит мощные удары по Газе на фоне вспышки насилия на границе с Ливаном. Сообщается о мощных взрывах в палестинском секторе, а общины на севере Израиля подвергаются минометному и ракетному обстрелу со стороны ливанской «Хезболлы».
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