Война на два фронта: Израиль вынужден вести боевые действия и на севере, и на юге

Израиль наносит мощные удары по Газе на фоне вспышки насилия на границе с Ливаном. Сообщается о мощных взрывах в палестинском секторе, а общины на севере Израиля подвергаются минометному и ракетному обстрелу со стороны ливанской «Хезболлы».