Суд приговорил военнослужащего к 5 годам колонии за опоздание из отпуска

Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному военнослужащему по фамилии Гальченко, осуждая его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он вернулся с отдыха с опозданием.
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