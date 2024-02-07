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Суд приговорил военнослужащего к 5 годам колонии за опоздание из отпуска

Суд приговорил военнослужащего к 5 годам колонии за опоздание из отпуска

Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному военнослужащему по фамилии Гальченко, осуждая его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он вернулся с отдыха с опозданием.

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