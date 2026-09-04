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Газета.ру

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Актриса Безрукова призналась, что ее самым любимым городом является Москва

Актриса Безрукова призналась, что ее самым любимым городом является Москва

Актриса Ирина Безрукова призналась, что Москва является ее самым любимым городом, несмотря на то, что сама артистка родилась в Ростове-на-Дону.

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