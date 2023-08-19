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Военкор Рожин: Совещание Путина в Ростове связано с провалом наступления Киева

Военкор Рожин: Совещание Путина в Ростове связано с провалом наступления Киева

Согласно мнению военного аналитика Бориса Рожина, заседание, которое прошло в штабе Северо-Восточного направления в Ростове-на-Дону под руководством президента России Владимира Путина, имеет высокую значимость для российского военного командования.

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