Военкор Рожин: Совещание Путина в Ростове связано с провалом наступления Киева

Согласно мнению военного аналитика Бориса Рожина, заседание, которое прошло в штабе Северо-Восточного направления в Ростове-на-Дону под руководством президента России Владимира Путина, имеет высокую значимость для российского военного командования.
Согласно мнению военного аналитика Бориса Рожина, заседание, которое прошло в штабе Северо-Восточного направления в Ростове-на-Дону под руководством президента России Владимира Путина, имеет высокую значимость для российского военного командования.
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