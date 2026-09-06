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Пронедра

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Что будет с Босфорскими мостами после решения Эрдогана

Что будет с Босфорскими мостами после решения Эрдогана

Министерство финансов и казначейства Турции выступило с официальным разъяснением ситуации вокруг сообщений о возможной продаже крупных объектов транспортной инфраструктуры страны.

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