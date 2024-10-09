Строитель и реформатор: 285 лет назад родился Григорий Потемкин

11 октября 1739 года Государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый главноначальствующий, генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин родился 11 октября 1739 года в дворянской семье и с детства отличался умом и любознательностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии