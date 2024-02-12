В костромском «Спартаке» не намерены возвращать Глушакова

В «Спартаке» из Костромы не рассматривают возможность возвращения в клуб Дениса Глушакова. Заместитель генерального директора по вопросам PR и отношениям с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина отреагировала на прекращение временного сотрудничества Дениса Глушакова с «Ростовом».