В костромском «Спартаке» не намерены возвращать Глушакова

В «Спартаке» из Костромы не рассматривают возможность возвращения в клуб Дениса Глушакова. Заместитель генерального директора по вопросам PR и отношениям с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина отреагировала на прекращение временного сотрудничества Дениса Глушакова с «Ростовом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии