В «Пятерочке» не дают покупать продукты из холодильника: что за нововведение или простая оплошность Ольга БезродняяРостовские посетители «Пятерочки» выражают недоумение и недовольство сложившейся ситуацией – им не продают товар.
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