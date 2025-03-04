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Закон, порядок, государство

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В Североморске состоялся торжественный митинг, посвященный памяти Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе

В Североморске состоялся торжественный митинг, посвященный памяти Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе

В этот день легендарному лётчику Герою России генерал-майору Тимуру Апакидзе исполнился бы 71 год. .

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