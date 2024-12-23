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Закон, порядок, государство

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Студенты колледжа г.о. Жуковский посетили День открытых дверей в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя

Сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД России по г.о. Жуковский организовали выезд студентов Первого академического профессионального колледжа на День открытых дверей в Московский университет МВД России имени В.

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