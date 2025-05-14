"Вернутся бомбилы". Эксперты оценили изменения в российский закон "О такси"

Собеседники amic.ru считают, что принятые нормы подстегнут рост стоимости перевозок и дезорганизуют рынок Принятый Госдумой РФ во втором и третьем чтении законопроект о локализации автомобилей, используемых для такси, может повлечь увеличение тарифов на проезд и спровоцировать рост количества стихийных перевозчиков – так называемых "бомбил", считают опрошенные amic.