Решение Украины остановить транзит российской нефти было принято под давлением Брюсселя, 3 августа об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступая на фестивале, организованном Колледжем Матьяша Корвина.
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