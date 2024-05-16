Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Кураторство Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) со стороны секретаря Совбеза Сергея Шойгу будет предполагать определенное взаимодействие — как и в отношении других служб, считает глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
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