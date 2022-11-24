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Бедным странам антироссийской коалиции негласно разрешено не соблюдать санкции ЕС

Бедным странам антироссийской коалиции негласно разрешено не соблюдать санкции ЕС

Пока Италия под давлением общественности только собирается разрешить продолжение работы нефтеперерабатывающего завода российского «Лукойла» на Сицилии, в Болгарии уже пошли на этот шаг.

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