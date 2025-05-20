Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Немецкий политик и сатирик Мартин Зоннеборн (депутат Европарламента с 2014 года, бывший главред сатирического журнала Titanic, основатель и лидер Die PARTEI - Партии за труд, верховенство закона, защиту животных, продвижение элиты и демократическую инициативу) значительную часть своей речи посвятил недавно вышедшей автобиографии заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьера Эстонии Каи Каллас*.
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