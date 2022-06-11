Военное обозрение

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Город Очаков в Николаевской области Украины остался без прикрытия с моря

Город Очаков в Николаевской области Украины остался без прикрытия с моря

Неназванный источник из российского силового ведомства сообщил, что город Очаков в Николаевской области Украины, который находится в стратегически важном районе на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море, остался без морской военной флотилии.

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