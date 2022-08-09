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Нелегалы из Албании пользуются лазейками в законах Британии — офицер

Нелегалы из Албании пользуются лазейками в законах Британии — офицер

Албанские мигранты пересекают пролив Ла-Манш, потому что заявление о том, что они стали жертвами торговли людьми, дает им больше шансов остаться в Великобритании, заявил бывший начальник пограничной службы Тони Смит, 8 августа передает GB News.

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