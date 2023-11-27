В Краснодарском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений

Следственным отделением ОМВД России по Ленинградскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
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