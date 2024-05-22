В Геленджике снимают восьмой сезон «Ищейки» с Анной Банщиковой

Анна Банщикова вернется к роли полковника полиции Александры Ивановны Кушнир. Согласно пресс-службе Первого канала, съемки восьмого сезона сериала «Ищейка» производства кинокомпании Star Media уже стартовали в Геленджике.
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