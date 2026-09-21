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Царьград

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Госавтоинспекция ввела ограничения после ДТП с тремя жертвами

Госавтоинспекция ввела ограничения после ДТП с тремя жертвами

На 101-м км трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган временно ограничено движение из-за массового ДТП с тремя жертвами.

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