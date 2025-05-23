Рязанцам рассказали о происхождении названия села Балушевы Починки

Существует две версии происхождения названия. По одной, село названо в честь помещика Балашова.Официальная страница Рязанской области ВКонтакте опубликовала пост, в котором объясняется появление интересного названия села Балушевы Починки в Касимовском округе.
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