Мнение: «Европа сидит на тяжелой трамповский игле», – Максим Зиновин

Максим Зиновин, эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций, в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot.
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