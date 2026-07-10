НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Мнение: «Европа сидит на тяжелой трамповский игле», – Максим Зиновин

Мнение: «Европа сидит на тяжелой трамповский игле», – Максим Зиновин

Максим Зиновин, эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций, в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии