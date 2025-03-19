Это уже серьезно! Польша разместила на границе запрещенные мины: подготовка к войне с Россией

Об этом подробно пишет "Два майора". На вопрос о причинах выхода Польши из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, он отметил: «У нас нет другого выбора.
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