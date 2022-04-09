Сегодня в Туле пройдет шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов»: там выступят Косторная, Туктамышева, Коляда и Кондратюк

Сегодня в Туле пройдет ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Прямая трансляция состоится на канале «Первый тульский» в 14:00 по московскому времени.

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