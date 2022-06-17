Ответ на пост «Сын маминой подруги»

Эх, не хотел писать, но зацепило. Даже постом решил ответить. Подержите моё пиво, как говорится:На протяжении всего моего взросления, у моей мамы была дальняя родственница, с которой она встречалась регулярна на всех общих семейных событиях.
Эх, не хотел писать, но зацепило. Даже постом решил ответить. Подержите моё пиво, как говорится:На протяжении всего моего взросления, у моей мамы была дальняя родственница, с которой она встречалась регулярна на всех общих семейных событиях.
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