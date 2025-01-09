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Сенатор Кутепов: следует отменить ограничение на стаж ухода родителя за детьми

Сенатор Кутепов: следует отменить ограничение на стаж ухода родителя за детьми

Разработан законопроект, которым предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком, инициатива отправлена на оценку замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину.

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