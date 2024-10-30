Действительно ли стрижка ускоряет рост волос? Эксперты дали однозначный ответ

﻿﻿Распространено мнение, что регулярная стрижка ускоряет рост волос и делает их более здоровыми. Однако насколько это верно? Люди часто пытаются стимулировать рост волосяных фолликулов с помощью специальных масок, скрабов и других домашних методов.