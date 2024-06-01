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ИА Реалист

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Китай обвинил США в создании азиатской версии НАТО

Китай обвинил США в создании азиатской версии НАТО

СИНГАПУР (ИА Реалист). Генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Цзин Цзяньфэн раскритиковал США за попытку создать «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО» для сохранения американской гегемонии в Азии.

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