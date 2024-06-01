Китай обвинил США в создании азиатской версии НАТО

СИНГАПУР (ИА Реалист). Генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Цзин Цзяньфэн раскритиковал США за попытку создать «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО» для сохранения американской гегемонии в Азии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии