В чём проблемы внедрения туристического налога в России

Вице-спикер Комитета Государственной Думы по туризму Наталья Костенко сообщила, что туристический налог, предусмотренный для введения с 1 января 2025 года, скорее всего, начнет действовать лишь через год, в 2026 .
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