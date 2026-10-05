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В Китае нищий мужчина неожиданно узнал, что на его счете $63 тысячи

В Китае нищий мужчина неожиданно узнал, что на его счете $63 тысячи

В Китае сборщик вторсырья по фамилии Жу, живущий в крайней бедности, неожиданно обнаружил на своем банковском счете более 63 тысячи долларов (около пяти миллионов рублей).

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