Одна из самых массированных атак дронов ВСУ в сторону столичного региона зафиксирована накануне: 403 беспилотника уничтожены силами ПВО.
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Выпросили всё что могли и Трамп уже выдал всем, что главаря хунты в Киеве пора сменить. Так что развязка близится, но на кого там менять видимо он и будет определять! А сжигающий всё дождь накрыл Киев как то не очень понятно в заголовке.