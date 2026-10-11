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Аргументы и Факты

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Сжигающий всё дождь накрыл Киев за атаки: главная новость СВО 11 октября

Сжигающий всё дождь накрыл Киев за атаки: главная новость СВО 11 октября

Одна из самых массированных атак дронов ВСУ в сторону столичного региона зафиксирована накануне: 403 беспилотника уничтожены силами ПВО.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережновизменено

Выпросили всё что могли и Трамп уже выдал всем, что главаря хунты в Киеве пора сменить. Так что развязка близится, но на кого там менять видимо он и будет определять! А сжигающий всё дождь накрыл Киев как то не очень понятно в заголовке.