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Взгляд из Германии: Запад проиграет противостояние России, Ирану и Китаю

Взгляд из Германии: Запад проиграет противостояние России, Ирану и Китаю

Восток имеет намного большее преимущество над Западом в битве за многополярный миропорядок. Об этом в эфире видеоблога Meet Your Mentor заявил немецкий журналист Патрик Бааб, одинм из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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