Кому служит современная церковь?

Рубрики сайта: С точки зрения Небес , Сотрудничество с Богом Иисус послал учеников в мир нести ИСТИНУ! Вопрос, а почему христиане создали резервации и совершенно устранились от мира в свою субкультуру? Почему мы зовем людей «в церковь», подразумевая молитвенное здание, а не приносим церковь к людям, в их среду, неся им любовь Христа??? Иисус был окружён грешниками, служа им… Мы окружили себя «праведниками», служащими нам! Ученики Христа исцеляли больных, изгоняли бесов, очищали прокажённых… Мы научились объяснять, почему это не действует… Иисус с учениками кормили людей-даром, исцеляли-даром… Мы не кормим, не исцеляем, при этом, требуем плату! Иисус освобождал грешников… Мы грешников загоняем в религиозное рабство!!! ВОПРОС: ТАК КОМУ МЫ СЛУЖИМ???! #служение #истина #церковь #любовь #исцеления #мир #жизнь Еще по теме здесь: Отношения.