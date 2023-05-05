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Откуда пошло выражение «обнять и плакать»

Откуда пошло выражение «обнять и плакать»

Сейчас еще одной загадкой станет меньше. Афанасий ФетЖена поэта МарияНекоторые выражения так прочно оседают в нашем вокабуляре, что нам весьма редко приходит в голову вытащить их, хорошенько встряхнуть, вынести на свет и внимательно осмотреть.

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