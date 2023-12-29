Блогер Уткин иронично заявил, что его звали на вечеринку Ивлеевой

Бывший телевизионный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин кратко в своем Telegram-канале во время общения с подписчиками иронично ответил, получил ли приглашение на "голую" вечеринку, которую устроила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.