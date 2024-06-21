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«Карт-бланш получен! Андрей Белоусов взялся за МВД России!». Президент Путин предоставил министру обороны полную свободу действий

«Карт-бланш получен! Андрей Белоусов взялся за МВД России!». Президент Путин предоставил министру обороны полную свободу действий

Фото: МО России Всего за несколько недель глава военного ведомства страны Андрей Белоусов зарекомендовал себя как активный борец с коррупцией в высших эшелонах власти России.

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