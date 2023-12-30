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МИД России: Лондон и Вашингтон причастны к совершению преступлений Киева

МИД России: Лондон и Вашингтон причастны к совершению преступлений Киева

Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале заявило, что атака Вооруженных сил Украины на Белгород является «очередным циничным и кровавым преступлением Киева», совершенным при подстрекательстве британских и американских консультантов.

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