Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале заявило, что атака Вооруженных сил Украины на Белгород является «очередным циничным и кровавым преступлением Киева», совершенным при подстрекательстве британских и американских консультантов.
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